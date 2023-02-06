المشدد 10 سنوات لمتهم بتزوير إيصال كهرباء لاستخراج بطاقة رقم قومى بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، مواطنا بالسجن المشدد 10 سنوات، لاتهامه بتزوير إيصال كهرباء وتقديمه لقطاع الأحوال المدنية بالزقازيق.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، رئيس المحكمة، والمستشار الدكتور مصطفى بلاسي، رئيسًا بالمحكمة، وعضوية المستشارين أحمد سمير سليم، والمستشار سامح لاشين، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود تفاصيل القضية رقم 8734 جنايات قسم شرطة أول الزقازيق لسنة 2022، والمقيدة برقم 3518 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس من العام الماضى، عندما أحالت نيابة جنوب الزقازيق الكلية" حسنى أ م ع " 42 عاما مقيم نطاق قسم أول الزقازيق للمحاكمة الجنائية، وتضمن أمر الاحالة للمتهم، كونه ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول فى ارتكاب تزوير فى محرر رسمى إيصال كهرباء منسوب صدوره لهندسة كهرباء بلبيس، وكان ذلك بإنشائه على غرار المحررات الصحيحة بأن أمده بالبيانات المراد إثباتها فدون بها تلك البيانات مع علمه بذلك التزوير، وقام بتقديمه لقطاع الأحوال المدنية مع علمه بتزويره.

فيما توصلت تحريات العقيد محمود كمال، رئيس مباحث فرع الشرقية قطاع الأحوال المدنية، قيام المتهم بالقدوم لقطاع الأحوال المدنية رفقة آخر حسن النية لتغير بيانات محل الاقامة له ببطاقة الرقم القومى وارفق بالاستمارة ايصال كهرباء باسمه والذي بالاستعلام عنه من جهة صدوره تبين أنه مزور وغزى قصد المتهم من ذلك لتزوير إيصال كهرباء منسوب صدوره لهندسة شمال بلبيس، وأكدت التحريات صحة الواقعة،وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم، وعاقبته المحكمة المتهم بالسجن المشدد 10 سنوات.