السجن 10 سنوات لمتهم بإحداث عاهة مستديمة لشخص فى سوهاج

تعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا من المجني عليه بقيام المتهم بالتعدى عليه بالضرب بشاكوش بسبب خلافات مالية وأحدث عاهة مستديمة بنسبة 60%، وبعد تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

وكانت قضت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "أ.ب.ع"صاحب مطعم سمك ومقيم قسم ثانى سوهاج بالسجن المشدد 10سنوات وغرامة 100ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الحشيش المخدر والشابو بدائرة مركز المنشأة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط المباحث مفادها قيام المتهم صاحب مطعم سمك شهير بسوهاج بالإتجار فى المواد المخدرة الحشيش والشابو وترويجها على عملائه من أصحاب الكيف وراغبى الشراء بدائرة المركز، وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته عدد من أكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين و98 جرام من قطع الحشيش كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.