الرياض: نتابع تداعيات زلزال تركيا وسوريا ولا يوجد سعوديون بين الضحايا

إيمان حنا

أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن تضامن المملكة ومواساتها وتعازيها للشعب السورى والتركى، وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، جراء الزلزال المدمر الذي ضـرب أراضي الدولتين صباح اليوم، والذى ضرب ولاية قهرمان مرعش في جنوبي تركيا.

وأكدت الوزارة في بيان لها، أن السعودية تتابع عن كثب مجريات الأحداث المؤسفة في كلٍ من تركيا وسوريا.

وعلى صعيد متصل، أوضحت السفارة السعودية في تركيا بأنها لم تتلق حتى اللحظة أي بلاغات عن وجود مواطنين سعوديين في المناطق المتضررة من جراء زلزال عنيف ضرب جنوب تركيا اليوم الاثنين.

وذكرت السفارة أنها تتابع مع السلطات التركية للتأكد من عدم وجود مواطنين في المناطق المتضررة وطلبت من المواطنين السعوديين الموجودين في منطقة الزلزال اتخاذ الحيطة والحذر.

وقد ضرب زلزال بلغت قوته 7.9 درجة جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وشعر به سكان سوريا ولبنان والعراق ومصر واليونان وقبرص وأرمينيا، وقد خلف مئات القتلى والمصابين إضافة إلى انهيار عدد كبير من المباني وحصار العشرات تحت الأنقاض، وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

ومن جهتها، أعربت سلطنة عُمان عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لأسر الضحايا والشعبين التركي والسوري في ضحايا الزلزال المُدمر الذي وقع في جنوب تركيا.

وكان عدد من الرؤساء والمسئولين أعربوا عن تعازيهم من بينهم وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي، قائلا "خسائر مأساوية في الأرواح في زلزال تركيا وسوريا.. تعازينا لعائلات الضحايا وقلوبنا مع الناجين.. المملكة المتحدة على استعداد لتقديم المساعدة".