الرى تكلف المقاولون العرب بإصلاح هبوط رصيف طريق الكورنيش بسيدى بشر

وأكدت الوزارة فى بيان رسمى لها أنه تم التنسيق مع قيادات المحافظة وإدارة مرور الإسكندرية لتسهيل تنفيذ أعمال الحماية العاجلة وحركة سيارات نقل الأحجار والخرسانة، وتم الانتهاء من تنفيذ الحمايه العاجلة بإنزال كمية من الأحجار أعقبها صب كمية من الخرسانة العادية لسد أى فجوات يمكن أن تنفذ من خلالها مياه البحر، وجارى تنفيذ أعمال حماية إضافية بإستخدام كتل خرسانية زنة 5 طن لإستكمال أعمال الحماية بالكامل فى المنطقة المذكورة.

و‫يواصل الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري زيارته لليوم الثاني على التوالي لتنزانيا، لدعم أواصر التعاون بين دول حوض النيل من خلال خلق مصالح مشتركة وتحقيق المنفعة المتبادلة لجميع الأطراف.

يشار إلى أن هناك تاريخا من التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية والرى والذى يمتد لسنوات طويلة، حيث تم حفر 60 بئرا جوفية لتوفير مياه الشرب للمناطق التى تعانى من ندرة المياه.

وفى ضوء حرص مصر على تنفيذ المشروعات التنموية التي تعود بالنفع المباشر على المواطن التنزانى، فقد ناقش الوزيران أمس سُبل دفع التعاون بين الدولتين فى مجال الموارد المائية وفقاً لاحتياجات الجانب التنزانى، الذى أعرب عن تطلعه لتنفيذ سدود لحصاد مياه الأمطار إلى جانب الآبار الجوفية.