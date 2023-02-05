اليوم السابع
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خليك واعى.. لا صحة لتأجيل الفصل الدراسى الثانى بمدارس الجمهورية (إنفوجراف)

الأحد، 05 فبراير 2023 01:35 م
خليك واعى.. لا صحة لتأجيل الفصل الدراسى الثانى بمدارس الجمهورية (إنفوجراف) خليك واعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء حقيقة ما تردد من أنباء بشأن صدور قرار بتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 بجميع المدارس على مستوى الجمهورية.

وتواصل المركز مع وزارة  التربية والتعليم والتعليم الفني، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتأجيل استئناف الفصل الدراسي الثاني 2022/2023 فى كل المدارس على مستوى الجمهورية، وأنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن.

وشددت وزارة التعليم على استئناف الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في مواعيدها المحددة وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2022/2023، والتي من المقرر أن تبدأ في  11 فبراير 2023 دون تأجيل، مناشدةً جميع الطلاب عدم الانسياق وراء مثل تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

خليك واعي=

 

 

 


خليك واعي

الفصل الدراسى الثانى

الحكومة

الدراسة



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