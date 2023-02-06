اليوم السابع
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الداخلية التركية: عمليات إنقاذ جارية فى المناطق المتضررة من الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:21 ص
الداخلية التركية: عمليات إنقاذ جارية فى المناطق المتضررة من الزلزال زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قال وزير الداخلية التركية، سليمان صويلو، إن عملية الإنقاذ دائرة في المناطق التي ضربها الزلزال جنوبي البلاد التي تتعرض لهزات ارتدادية، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام تركية.

وأعلن الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق و قبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عددا كبيرا من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.

 


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