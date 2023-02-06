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انهيار عدد من المبانى السكنية جنوبى تركيا بسبب الزلزال .. صور

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:08 ص
انهيار عدد من المبانى السكنية جنوبى تركيا بسبب الزلزال .. صور زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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أفادت وسائل إعلام تركية، بانهيار عدد من المباني السكنية جنوبي تركيا بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، مع توقعات بسقوط عدد من الضحايا.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات، تظهر عدد كبير من المباني المنهارة بسبب الهزة الأرضية.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض، فجر الاثنين، إن زلزالاً قوته 7.7 درجة هز وسط تركيا، مشيراً إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات.

من جانبها قالت إدارة الطوارئ والكوارث التركية، إن زلزالا بقوة 7.4 درجات ضرب ناحية بازارجيك من محافظة كهرمان مرعش جنوبي البلاد

كما شعر المواطنون في لبنان والعراق بالهزة الأرضية.

وكذلك شعر سكان القاهرة الكبرى، فجر اليوم الإثنين، بهزة أرضية.

زلزال
زلزال

 

أثار الزلزال
أثار الزلزال

 

 


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