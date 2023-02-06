التنمية المحلية: غرفة عمليات الوزارة منعقدة لتذليل أى عقبات لأعمال شفط مياه الأمطار

كتب على عبد الرحمن

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن غرفة عمليات الوزارة مستمرة في انعقادها بشكل دائم ومستمر، وذلك للتعامل مع أي أزمة طارئة فى المحافظات التى تعرضت لسقوط الأمطار، وتقوم الغرفة بالتنسيق مع غرف عمليات المحافظات و غرفة عمليات مجلس الوزراء بتذليل أى معوقات تحول دون شفط تجمعات المياه .

وأشار التقرير الذى تلقاه اللواء هشام آمنة منذ دقائق من غرفة عمليات الوزارة إلى توقف الأمطار بمحافظة الإسكندرية، و الانتهاء من رفع تجمعات المياه ، كما أشار التقرير الى أنه نتيجة للظروف المناخية و ارتفاع منسوب مياه الأمواج و خروج مياه البحر ، فقد أدى ذلك إلى تآكل الرمال و زيادة عملية النحر فى قطاع سيدى بشر ، و هبوط جزء من سور الكورنيش أدى إلى كسر فى الرصيف بطول 20 متر ، وتقوم شركة المقاولون العرب بإتخاذ الإجراءات اللازمة للإصلاح، و وضع خرسانة لحماية السور لعدم زيادة الهبوط ، و سيتم وضع بلوكات خرسانية إضافية لحماية الموقع ، و تم التوجيه لمديرية الطرق لإصلاح الرصيف و معالجة الهبوط.

وأكد التقرير، وقف أعمال الملاحة فى موانئ البرلس بكفر الشيخ والعريش بشمال سيناء والسخنة بالسويس والبوغاز بالإسكندرية نتيجة ارتفاع الأمواج وشدة الرياح ، كما سقطت أعمدة إنارة بسبب شدة الرياح بمدينة بئر العبد بشمال سيناء وتم الإصلاح.

فيما سقطت أمطارغزيرة على عدة مدن بكفر الشيخ وأمطار متفاوتة الشدة على مركز مرسى مطروح بمحافظة مطروح، وأمطار خفيفة الى متوسطة على بعض مدن دمياط و الدقهلية و الغربية و بور سعيد، ويتم إزالة تجمعات المياه بالتنسيق بين سيارات الوحدات المحلية و شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار التقرير أيضا إلى سقوط أمطار خفيفة على بعض أحياء بمحافظة القاهرة منها حى غرب مدينة نصر و السيدة زينب و دار السلام و المقطم والأزبكية وعابدين و الموسكى والوايلي وبولاق وحى غرب، ويتم شفط مياه الأمطار فى أماكن تجمع المياه.

و شدد اللواء هشام آمنة على ضرورة تواجد القيادات التنفيذية ميدانية فى الشوارع على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة تجنباً لحدوث أي مشكلات في أي منطقة نتيجة سقوط الأمطار، والتأكد من تحقيق السيولة المرورية بكافة الشوارع مع استمرار رفع درجة الاستعداد والطوارىء والتنسيق الكامل بين جميع الأجهزة المعنية والقطاعات الخدمية والحيوية بالمحافظات.