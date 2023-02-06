التموين: تلقينا 85 ألف شكوى فى 2022 على المنظومة الحكومية ونسبة الإنجاز 99%

كتب مدحت وهبة

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة ‏الداخلية حرصه الدائم على سرعة الاستجابة لأى شكاوى ترد من المواطنين ‏سواء عبر المكتب الخارجى للإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة أو ‏منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أو عبر موقع الوزارة، لافتاً إلى أن ‏الوزارة تعد من الوزارات الخدمية الحريصة على التعامل الإيجابي والفعال ‏مع شكاوى المواطنين والعمل على إزالة أسبابها في أسرع وقت ممكن، مؤكدا حرص الوزارة الدائم على تحقيق معدلات إنجاز مرتفعة في هذا ‏الصدد.

وأضاف الوزير أن مؤشر إنجاز الشكاوى الخاص بالوزارة على منظومة ‏الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء بلغ منذ بدايتها وحتى الآن 99% ‏مما يعكس اهتمام الوزارة بسرعة الرد على الشكاوي المقدمة من المواطنين ‏ومضاعفة الجهود المبذولة لتلافي أسبابها والاستفادة من التغذية العكسية ‏لها في تحسين جودة الخدمات المقدمة مما يؤدي الى رفع معدلات رضاء ‏المواطنين. ‏

وقد بلغ عدد الشكاوى التى تلقتها الإدارة العامة لخدمة المواطنين بالوزارة ‏فى الفترة من الأول من يناير 2022 وحتى 31 ديسمبر 2022 عدد 85341 ‏شكوى على منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، وبلغ متوسط زمن الرد ‏على الشكوى 11 يوما، مع الوضع فى الاعتبار أن عام 2022 تحملت الإدارة ‏العامة لخدمة المواطنين ضغوطا إضافيه سواء على المنظومة الحكومية ‏الموحدة أو مكتب خدمة المواطنين الخارجى وذلك لعدة متغيرات منها منحة ‏رئيس الجمهورية لدعم الفئات الأكثر احتياجا، وتعديلات بطاقات القصر، ‏وبطاقات العدالة الاجتماعية، سواء مرتبات حكومية مرتفعة أو امتلاك ‏سيارات بالإضافة إلى البدء فى إضافة المواليد للفئات الأكثر احتياجا فى ‏أواخر عام 2022.

وكانت معظم الردود على الشكاوى ايجابية نظراً للتفاعل ‏المستمر بين الوزارة وبين المديريات ولصدور قرارات وزارية بشأن الخبز ‏والسلع الإستراتيجية، كما تم إلزام التجار بالإعلان عن جميع أسعار ‏المنتجات المعروضة للبيع وبشكل واضح للمستهلكين حتى يتمكن المواطن ‏من المفاضلة بين أسعار السلع التي يرغب بشرائها.