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ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة الإثنين

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:30 ص
ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة بنسبة 1.1% بمستهل تعاملات جلسة الإثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بارتفاع جماعي للمؤشرات وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
 
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.06% ليصل إلى مستوى 16438 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.91% ليصل إلى مستوى 2778 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.96% ليصل إلى مستوى 19473 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.55% ليصل إلى مستوى 6804 نقطة.
 
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.69% ليصل إلى مستوى 2777 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4203 نقطة.

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