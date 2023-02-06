البحوث الفلكية: زلزال تركيا الأكبر فى المنطقة منذ عام 1975

كتب محمود راغب

كشف الدكتور محمود صلاح أستاذ ب المعهد القومى للبحوث الفلكية ، تفاصيل الهزة الأرضية التى شهدتها الأراضى التركية خلال الساعات الماضية، وشعر بها عدد كبير من المواطنين فى محافظات جمهورية مصر العربية .

وأشار أستاذ بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، خلال مؤتمرا صحفيا عبر زوم يعقده المعهد للتعقيب على تفاصيل الهزة الأرضية القوية التى تعرضت لها تركيا وشعر بها المواطنين فى مصر فجر اليوم، أن الهزة الأرضية تبعها عدد كبير من التوابع تعدت قوتها 6 درجات على مقياس ريختر، لافته إلى أن منطقة زلزال تركيا من المناطق النشطة زلزاليا.

وأضاف أن النشاط الزلزالى لهذه المنطقة هو الأكبر فى هذه المنطقة منذ عام 1975، لافتا إلى أن المركز الرئيسى للشبكة القومية للزلازل يعمل على مدار الساعة لرصد الزلازل ، مناشدا المواطنين بزيارة موقع المعهد باستمرار للتعرف على تفاصيل أى هزة أرضية، وناشد المواطنين أيضا التصرف بهدوء وحذر حال حدوث أى هزة أرضية وعدم الفزع والالتزام بالتعليمات المذكورة فى الدليل الاسترشادى لمركز دعم واتخاذ القرار .

وتابع: المعهد يتابع بصفة مستمرة لمتابعة أى جديد فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية التى يرصدها

وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد يوم الاثنين الموافق 2023/2/6 هزة أرضية علي بعد 691 كيلومتر شمال رفح كانت بياناتها كالتالي :تاريخ الحدوث: 2023/2/6 ، وقت الحدوث : 03:17:38 مساءًبالتوقيت المحلي.

الهزة الأرضية سجلتها محطات الشبكة القومى للزلازل التابعه لمعهد الفلك ، بقوة 7.7 درجة علي مقياس ريختر، على خط العرض: 37.13 شمالا ، وخط الطول : 18.30 شرقا ، والعمق: 18.30 كم ، وورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة و لم يرد ما يفيد بوقوع اي خسائر في الأرواح و الممتلكات

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

وعن تصنيف مصر ووضعها عالميا بين المناطق الأكثر عرضة للزلازل، فمصر بعيدة كل البعد عن الأحزمة الزلزالية، حيث أن هناك 7 أحزمة زلزالية معروفة على مستوى العالم ومصر بعيدة عنها، ولكن مصر بقربها من بعض المناطق النشطة زلزاليا مثل خليج العقبة وخليج السويس والبحر الأحمر يجعلنا نتأثر ببعض الزلازل متوسطة القوى ومرونة المجتمع المصرى حاليا لتلقى الصدمة العامل الحاكم لتقليل الخسائر الناتجة.