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الأعلى للجامعات يعلن القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة دمياط

الإثنين، 06 فبراير 2023 04:20 م
الأعلى للجامعات يعلن القائمة النهائية للمرشحين على رئاسة جامعة دمياط قائمة المرشحين النهائية لرئاسة جامعة دمياط
كتب ـ محمد صبحى

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أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة النهائية بأسماء المرشحين لرئاسة جامعة دمياط حيث ضمت 19 مرشحا وهم:
 
 
1 - الدكتور محمد محمد المرسى 
 
2 - الدكتور وائل فاروق حامد الطيباتى 
 
3 - الدكتور إبراهيم سعيد سالم السيد 
 
4- الدكتور ياسر السيد عبد العزيز 
 
5 - الدكتور عطية الإمام أحمد القللى 
 
6 - الدكتور نجاح عثمان أبو العينين إسماعيل 
 
7 - الدكتور حمدان ربيع عملية المتولى 
 
8 - الدكتور طارق محمد سعيد أبو المعاطى 
 
9 - الدكتور المتولى مصطفى المتولى سليم 
 
10- الدكتور محمود إبراهيم المتبولى 
 
11 - الدكتورة شیرین حامد محمد أبو وردة 
 
12 - الدكتور أسامة محمود محمود زیدان عميد
 
13 - الدكتور مصطفى كامل خليل أحمد ق
 
14 - الدكتور سمير حامد عبدالعزيز الجمال 
 
وكان قد أعلن المجلس الأعلى للجامعات القائمة المبدئية المتقدمين بالترشح لرئاسة جامعة سوهاج ، حيث كشفت عن تقدم 5 مرشحين لرئاسة الجامعة، وهم الدكتور حسان حمدى نعمان نائب رئيس جامعة سوهاج للدراسات العليا والدكتور عبد الباسط محمد أبو ضيف أستاذ بكلية العلوم والدكتورة لبنى عبد المحسن عبيد نصير أستاذ بكلية العلوم والدكتور مجدى محمد أمين عميد كلية الطب جامعة سوهاج والدكتور حازم عبد الرحمن عبيد الله الأستاذ بكلية الزراعة.
 
 
 
14 مرشحا نهائي على رئاسة جامعة دمياط
14 مرشحا نهائي على رئاسة جامعة دمياط

 


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