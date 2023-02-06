الأرصاد: كتلة هوائية باردة تضرب البلاد وأجواء شديدة البرودة لنهاية اليوم

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، حيث تشهد البلاد ليلة باردة إلي شديدة البرودة علي مختلف الأنحاء.

يأتى ذلك بسبب كتلة هوائية باردة تهب عبر شمال شرق أوروبا ومنها إلي البحر المتوسط حتي تصل إلي سواحل البلاد وتتقدم تدريجيا إلي الداخل لتشمل كافة الأنحاء بمختلف الظواهر الجوية.

ومن المتوقع حتي آخر ساعات اليوم الاثنين ان يطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ومن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 16 درجة والصغري 10، ومن المتوقع أيضًا أن تشهد المناطق التي لها ظهير صحراوي انخفاض كبير في درجة الحرارة الصغري كما يزداد الاحساس ببرودة الطقس هناك.

و يشهد اليوم الإثنين، انخفاضا فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد اليوم أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ودمياط، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى ، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى ، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما يشهد اليوم نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد ، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 80 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.

وبالنسبة ل درجات الحرارة ، اليوم الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجة، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 09 درجة.

وحدث الانقلاب الشتوى هذا العام 2022 الأربعاء 21 ديسمبر 2022م الموافق 27 من جمادى الأولى 1444هـ الساعة 23:48 معلنا بداية فصل الشتاء فلكيا، وذلك طبقا للحسابات الفلكية والأرصاد التى يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

وفصل الشتاء هذا العام وفقا للحسابات الفلكية سيصل طوله إلى 88 يوماً و23 ساعة و38 دقيقة، وينتهى يوم الإثنين 20 مـارس 2023م الموافق 28 من شعبان 1444هـ الساعة 23:26.

والشمس تدور فى مدار ظاهرى بالنسبة إلى نجوم الخلفية السماوية التى تظهر ثابتة فى السماء، ويعرف هذا المدار بدائرة البروج ويميل مستوى دائرة البروج مع مستوى دائرة الاستواء السماوى بزاوية، قدرها 23 درجة و27 دقيقة وهى الزاوية نفسها التى يميل بها محور دوران الكرة الأرضية عن العمودى على مستوى مدارها.

ونتيجة لدوران الأرض حول الشمس وميل محورها على مستوى مدارها تحدث الفصول الأربعة وفى فصل الشتاء تسقط أشعة الشمس متعامدة على مدار الجدى 23 درجة ونصف جنوباً وتكون أشعة الشمس شديدة الميل على نصف الكرة الشمالى وشبه عمودية على نصف الكرة الجنوبى فيما عدا مدار الجدي، ويقل طول النهار عن طول الليل فى نصف الكرة الشمالى.