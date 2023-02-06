الأربعاء.. فتح باب التظلمات على نتائج الإعدادية بالدقهلية لمدة 15 يوما

أعلن ناصر شعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية ، فتح باب التظلمات على نتائج الشهادة الإعدادية العامة الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2022/2023، وذلك لمدة أسبوعين اعتبارا من الأربعاء الموافق 8 فبراير 2023 ولمدة 15 يوما، ويتم الإطلاع فى الكنترول بمدرسة بن لقمان الإعدادية بنين.

وتقدم التظلمات بديوان كل إدارة تعليمية التابع لها الطالب، ويتم تسديد الرسوم بها وقيمتها 35 جنيها للمادة الواحد.

وكان اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح بلغت 87% للإعدادي العام، و87.8% للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 125 ألفا و227 طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفا و790 طالبا وطالبة، نجح منهم 107 آلاف و668 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78%.

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‏فيما بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 1546 طالبا وطالبة، نجح منهم 1522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 87.8%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.

وقدم المحافظ خالص التهاني القلبية لطلاب الشهادة الإعدادية ولأسرهم، متمنيا لهم النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وفي حياتهم المستقبلية.

وثمن المحافظ جهود مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على التنظيم الجيد للامتحانات، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة.