محافظ الدقهلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87%

الدقهلية : محمد الحبشي

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، وذلك بحضور الاستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأشار المحافظ إلى أن نسبة النجاح بلغت 87% للإعدادي العام، و87.8% للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.

ومن جانبه أوضح وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 125 ألفا و227 طالبا وطالبة، وبلغ عدد طلاب الإعدادي العام 123 ألفا و790 طالبا وطالبة، نجح منهم 107 ألفا و668 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 78%.

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‏فيما بلغ عدد طلاب الإعدادية المهنية 1546 طالبا وطالبة، نجح منهم 1522 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 87.8%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة من المكفوفين 6 طلاب بنسبة نجاح 100%، وعدد الطلاب من ذوي القدرات الخاصة الصم وضعاف السمع 39 طالبا وطالبة بنسبة نجاح 100%.

وقدم المحافظ خالص التهاني القلبية لطلاب الشهادة الإعدادية ولأسرهم، متمنيا لهم النجاح والتفوق في الفصل الدراسي الثاني وفي حياتهم المستقبلية.

وثمن المحافظ جهود مديرية التربية والتعليم بالدقهلية على التنظيم الجيد للامتحانات، حتى يؤدي الطلاب الامتحانات في جو يسوده الهدوء والطمأنينة.