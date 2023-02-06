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الآثار والمتاحف السورية: تضرر مبان أثرية جراء الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 11:52 ص
الآثار والمتاحف السورية: تضرر مبان أثرية جراء الزلزال آثار الزلزال
أ.ش.أ

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أعلنت المديرية العامة للآثار والمتاحف السورية اليوم الاثنين، عن تضرر بعض المباني داخل قلعة المرقب، وحدوث أضرار طفيفة ومتوسطة منها سقوط أجزاء من حجارة بعض الجدران و واجهات المباني، ومنها سقوط كتلة من برج دائري في الجهة الشمالية، حيث أبراج الدائرة الشمالية.

وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا" أن الزلزال أسفر عن سقوط الجرف الصخري في محيط قلعة القدموس، وانهيار بعض المباني السكنية في حرم القلعة.

وفى سياق متصل، طلب وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك السورى الدكتور عمرو سالم من جميع المديريات والمؤسسات في المحافظات الاستمرار في عمل المخابز الخاصة والعامة، وفروع مؤسسات السورية للتجارة، ودوريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك، لتأمين المواد الغذائية للمتضررين جراء الزلزال وتأمين الإمداد لفرق الإنقاذ والإسعاف كما قدمت غرفة زراعة دمشق مبلغ 25 مليون ليرة سورية لصندوق الطوارئ لمساعدة المتضررين من الزلزال الذي ضرب سوريا فجر اليوم وأسفر عن مصرع 237 شخصا وإصابة 639 .

 


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