افتتاح معرض "أهلاً رمضان" بمركز أبنوب في أسيوط لتوفير السلع بأسعار مخفضة.. صور

افتتح عدلى أبوعقيل سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، معرض "أهلا رمضان" بمركز ومدينة أبنوب لبيع السلع الغذائية والرمضانية للمواطنين بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 25% وذلك فى إطار الجهود التى تبذلها الدولة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيىسى رئيس الجمهورية لضبط الأسعار والحد من إرتفاعها ومحاربة الغلاء بالأسواق وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتلبية احتياجاتهم خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المعظم جاء ذلك بحضور خالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب.

وقال محافظ أسيوط، إنه تم فتح أكثر من 10 معارض "أهلا رمضان" حتى الآن بقرى ومراكز المحافظة بالإضافة إلى المنافذ المتحركة لبيع المواد الغذائية والتى تجوب القرى والنجوع والمنافذ الثابتة والمتحركة بالتنسيق مع الجهات المعنية من المديريات والهيئات الحكومية وغير الحكومية ومؤسسات المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية والأحزاب ومنافذ تابعة لوزارة التموين مثل "جمعيتي" ومنافذ "أمان" ضمن مبادرة "كلنا واحد" التابعة لوزارة الداخلية ومنافذ مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للقوات المسلحة الثابتة والمتنقلة التى تجوب القرى والنجوع البعيدة والميادين المختلفة معلنًا عن دعمه الكامل لجهود مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب فى إقامة معارض المواد الغذائية وفتح المنافذ بنسب تخفيضات جاذبة للمساهمة فى رفع العبء عن كاهل الأسر المصرية ومحاربة الغلاء وجشع التجار مضيفًا بانه سيتم فتح منافذ ومعارض أخرى بمختلف المراكز والأحياء والقرى لتوفير احتياجات المواطنين من المواد الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف المحافظ، أن معرض السلع الغذائية بأبنوب يضم (اللحوم – السكر – الزيت – السمن – الأرز – المكرونة – الدقيق والحلويات بأنواعها) والتى يتم بيعها بأسعار مخفضة بالمقارنة بمثيلاتها فى الخارج كما التقى السكرتير المساعد ببعض الأهالى واطمئن على جودة المنتجات المعروضة بالمعرض ورخص أسعارها وجودتها ومدى توافرها بكميات كبيرة لتوفير احتياجات المواطنين.

كما ناشد المحافظ الجميع بالمشاركة والتكاتف والوقوف جنبًا إلى جنب مع أجهزة الدولة لتقديم الخدمات المختلفة للمواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة دون مغالاة وتلبية متطلباتهم واحتياجاتهم خاصة مع الأحداث العالمية الجارية وتزامنًا مع قرب شهر رمضان المعظم مؤكداً إنه يجرى تنظيم معارض أهلاً رمضان بالتنسيق مع وزارة التموين والغرفة التجارية والشركة المصرية لتجارة الجملة وجهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة منوهًا عن افتتاح عدد من معارض "أهلاً رمضان" بمختلف مراكز وأحياء المحافظة موجهًا السكرتير المساعد بالتنسيق مع رؤساء المراكز والأحياء والتوسع فى فتح معارض "أهلا رمضان" والمنافذ الثابتة والمتحركة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة.

يذكر أن محافظ أسيوط قد أطلق حملة "خليك ايجابي" لتوعية المواطنين بالإبلاغ عن أية شكاوى أو بلاغات تتعلق بالتلاعب فى الأسعار واحتكار السلع والمواد الغذائية والغش التجارى وذلك لمواجهة جشع التجار معلنًا عن خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة والاستجابة العاجلة لها بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية ومديرية التموين وجهاز حماية المستهلك بالمحافظة من خلال رقم الخط الساخن لغرفة عمليات المحافظة وغرفة إدارة الأزمات بالمحافظة (2135858 / 088) ورقم (2135727/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامج تليجرام رقم (01000623873) على مدار 24 ساعة بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) فضلًا عن رقم جهاز حماية المستهلك (19588) لمواجهة أية طارئ وتلقى شكاوى المواطنين والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين.