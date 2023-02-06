محافظ أسيوط يتابع مشروع تطوير المناطق غير المخططة فى مدينة أبنوب.. صور

أسيوط -هيثم البدرى

تابع اللواء عصام سعد محافظ أسيوط ، الموقف التنفيذى للمشروعات المزمع تنفيذها بمركز أبنوب، ضمن مشروع "بناء القدرات، من خلال تطوير أعمال البنية التحتية في المناطق الحضرية (CBUID)"، والذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بالتعاون مع صندوق التنمية الحضرية.

ويستهدف المشروع تطوير بعض المناطق غير المخططة بمدينة أبنوب، بناءً على البروتوكول الموقع بالتعاون بين صندوق التنمية الحضرية ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والوكالة الألمانية للتعاون الدولي "GIZ" ومحافظة أسيوط، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية والوضع الراهن لسكان تلك المناطق ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بما يتماشي مع خطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 .. جاء ذلك خلال لقائه اللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمارجونيس استشاري مكلف من الاتحاد الاوروبي وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب والمهندس عصام القرن وكيل مديرية الاسكان.

وتم خلال الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التي سيجري تنفيذها بمركز أبنوب، والتي تمثلت في إنشاء وتطوير مبنى مدرسة الناصرية، وإنشاء مبنى بمركز شباب أبنوب، وإنشاء موقف ميكروباص وسوق وتجديد بعض المدارس، وذلك ضمن مكون تحسين الخدمات والمرافق وتحسين إدارة البنية التحتية، وتشمل المرحلة التحضيرية وعرض نتائج لقاءات وزيارات ميدانية للمناطق المستهدفة بمدينة أبنوب وتحليل الوضع الراهن ودراسة الاحتياجات على مستوى متلقي الخدمة واقتراح تدخلات لتحسين المنظومة لتعظيم الفائدة والتحقق من جودة المعايير المقترحة من خلال إعداد ورش عمل لإعداد المخططات النهائية لتنفيذ المشروعات على أن يبدأ التنفيذ في شهر مارس القادم كما تم استعراض أبرز ملامح خطة بناء القدرات وتدريب العاملين بالمحافظة.

وأوضح محافظ أسيوط خلال اللقاء، أهمية المشروع، الذي يستهدف تطوير بعض المناطق غير المخططة "مدينة أبنوب"، لتنفيذ عدد من المشروعات التي تهدف إلى تحسين البنية التحتية والخدمات بشكل حضاري يلبي احتياجات المواطنين بتلك المناطق لتحقيق الرؤية القومية المستهدفة لخلق آفاق إجتماعية وإقتصادية أفضل لقاطني هذه المناطق تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وخطة الدولة وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تتم من خلال استراتيجية شاملة تستهدف التطوير والقضاء على المناطق العشوائية غير المخططة لتتوافق مع مختلف الفئات بما يسهم في توفير حياة كريمة للمواطنين وتغيير وجه الحياة في مجالات التنسيق الحضري والتعليم والصحة والمرافق للنهوض بمستوى الخدمات بالمحافظة.

ووجه المحافظ على ضرورة سرعة الانتهاء من الرسومات النهائية للمشروعات حتى يتسنى مراجعتها والموافقة عليها بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وتنفيذ المشروعات على أرض الواقع وفقًا للخطة الزمنية التي تستهدق تنفيذ تلك المشروعات في مارس 2023 معلنًا تذليل كافة الإجراءات وتقديم كافة أوجه الدعم لتنفيذ المشروعات لتحقيق طموحات المواطن وإحداث نقلة نوعية وحضرية في تلك المناطق مشيدًا بالدور الذي يقوم به صندوق التنمية الحضارية والدعم الذي يقدمه للمحافظة لتطوير عدد من المناطق غير المخططة لتوفير الخدمات الضرورية بها.