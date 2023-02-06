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استولى على 20 مليون جنيه.. تجديد حبس "مستريح البورصة"

الإثنين، 06 فبراير 2023 10:14 ص
استولى على 20 مليون جنيه.. تجديد حبس "مستريح البورصة" حبس- أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنح التجمع الخامس، تجديد حبس متهم بالاستيلاء على أموال المواطنين بزعم استثمارها، 15 يوما على ذمة التحقيقات.
 
وكانت استمعت نيابة القاهرة الجديدة، لأقوال متهم بالاستيلاء على مبالغ مالية من المواطنين بزعم استثمارها في البورصة.
 
المتهم اعترف أمام النيابة بجمع 20 مليون جنيه من 4 مواطنين، بحجة استثمارها بأرباح شهرية، بالإضافة لتحرير شيكات بدون رصيد للمواطنين، وعدم دفع الأرباح الشهرية لهم، النيابة وجهت تهمة النصب والاحتيال للمتهم، وطلبت استكمال التحقيقات الأمنية حول الواقعة.
 
بداية الواقعة ببلاغ  لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (4 مواطنين) بتضررهم من (مالك إحدى شركات الديكورات - مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة)، لتحصله منهم على مبالغ مالية تجاوزت (20 مليون جنيه) وتحريره شيكات بنكية بقيمتها، بدعوى استثمارها بالبورصة، وبمجال عمله مقابل أرباح شهرية، ونظراً لعدم التزامه بالاتفاق المبرم بينهم توجهوا لصرف الشيكات، وتبين أنها دون رصيد واتهموه بالنصب عليهم.
 
بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال استخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى تواجد المشكو في حقه بمحل سكنه بدائرة قسم شرطة النزهة.
 
عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وأمكن ضبطه، وبمواجهته بما جاء بأقوال المبلغين أيدها، واعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه،تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

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الاستيلاء على اموال المواطنين

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