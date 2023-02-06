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ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ53 قتيلا ومئات المصابين

الإثنين، 06 فبراير 2023 06:29 ص
ارتفاع ضحايا زلزال تركيا لـ53 قتيلا ومئات المصابين زلزال تركيا
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام تركية نقلا عن مصادر طبية، إن عدد الضحايا ارتفع إلى 53  قتيلا ومئات المصابين، بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، فضلا عن انهيار مئات المباني.

هذا وقد أعلن محافظ ملاطيا التركية، مصرع 3 أشخاص وإصابة أكثر من 100 بانهيار 130 مبنى جراء الزلزال الذى ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين.

من جانبه أعلن محافظ شانلي أورفا التركية، مقتل 12 شخصا على الأقل في الزلزال، بالإضافة إلى انهيار 17 مبنى.

وفي وقت سابق قال مسئولون أتراك، إن نحو 15 شخصا لقوا مصرعهم بسبب الزلزال الذي ضرب البلاد فجر اليوم الإثنين، وفق ما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عنهم.

وكانت قد أعلنت الطوارئ والكوارث التركية، وقوع زلزالاً بقوة 7.7 درجات، على مقياس ريختر في جنوب البلاد.

وشعر بالهزة الأرضية سكان لبنان والأردن و العراق وقبرص وأرمينيا وسوريا وسكان بعض المحافظات المصرية منها القاهرة الكبرى.

 


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