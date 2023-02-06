اختيار لاعب من كفر الشيخ للمشاركة فى بطولة فرنسية للصم.. والمحافظ يشيد بأسرته

كفر الشيخ- محمد سليمان

أشاد اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، بمستوى اللاعب رضا عبد الوهاب الهنداوي، واختياره للمشاركة في بطولة تقام في فرنسا للصم، موجها الشكر لاسرة الاعب، لدعمهم له.

واستقبل الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، اللاعب رضا عبد الوهاب الهنداوي، اللاعب بفريق كرة القدم للصم بنادى الإرادة والتحدي بعد تلقيه دعوة موجهة من النادي الفرنسي Association sportive des sourds de Nîmes للمشاركة في بطولة كرة القدم الفرنسية للصم للعام 2023 م، وذلك بعد تلقي ناديه الدعوة عبر خطاب اللجنة البارالمبية المصرية، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أشاد وكيل وزارة الشباب والرياضة، بمستوى اللاعب الفنى طوال الفترة الماضية ضمن صفوف فريق كفر الشيخ بدورى الصم والبكم على مستوى الجمهورية و أداءه المتميز خلال بطولة الدوري التي أقيمت بالغردقة وشهدت صعود فريق كفر الشيخ إلى نهائى الدورى العام الماضي، مقدماً له التهنئة و كل الدعم من المديرية مطالباً اللاعب بالاستفادة من فرصة اللعب ضمن البطولة الفرنسية التى تعد تجربة رياضية هامة للاعب و بادرة أمل لجميع لاعبى كرة القدم من ذوى القدرات الخاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية بملف القادرون بإختلاف خاصة على صعيد تنمية قدراتهم ومهاراتهم الرياضية، جاء اللقاء بحضور عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة.

كما نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تدريبات مبادرة " نتوحد من أجلهم" بمركز أطفال التوحد، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، المبادرة تهدف إلى دمج الأطفال المصابة بالتوحد مع المجتمع بطرق علمية حديثة تعتمد على ممارسة الرياضة فى أماكن مفتوحة تضمن التكيف مع البيئة الخارجية و التعامل مع الآخرين و ذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ .

أشار الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، إلى أن الفعاليات شملت تنفيذ عدد من الأنشطة الرياضية والفنية والاجتماعية بمشاركة البنين والبنات بمركز الشباب، و بإشراف نخبة من المدربين المتخصصين، وفقا للخطة التدريبية الموضوعة بمتابعة من المديرية لتدريب وتنمية المواهب الرياضية، لذوى القدرات والهمم ، ورعايتهم واكتشاف مواهبهم في مختلف الألعاب الرياضية.

تتجدد فاعليات المبادرة بمركز أطفال التوحد تحت شعار "نتوحد معهم"، وتنفذه إدارة التنمية الرياضية بالمديرية بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، بإشراف الدكتورة سونيا عبد الوهاب رئيس الإدارة المركزية، الدكتورة غادة جمال، مدير عام الإدارة العامة للقاعدة الشعبية وبإشراف عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة، ومتابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، الدكتور مصطفى الحلو، منسق مكتب قادرون باختلاف بالمديرية.