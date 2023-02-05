تحصين 128 ألفا و382 رأس ماشية و35 ألفا و 170 طائرا بكفر الشيخ

كفر الشيخ - محمد سليمان

تلقى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عن أعمال حملة التطعيم ضد مرض الجلد العقدى وجدري الأغنام، من الدكتور محمد بشار، مدير عام الطب البيطري بالمحافظة، مؤكداً أنه تم تحصين 128 ألفا و382 رأس ماشية، منذ بدء الحملة من المستهدف تحصينه 157 ألفا و621 رأس ماشية، منهم 119 ألفا و157 أبقار، و34 ألف و31 ألف رأس أغنام، و4 آلاف و433 ماعز.

وتمكنت حملات مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ من تحصين 32570 طائرا ضد الأمراض الوبائية، وفي إطار مكافحة مرض انفلونزا الطيور ، وتم تحصين بأجر 2600 طائر بلقاح انفلونزا الطيور، فضلاً عن تطهير سوق، و3 رياشات ، وذلك للحفاظ على الثروة الداجنة والصحة العامة للمواطنين، كما تم عمل 34 عينة ما قبل البيع من 3 مزارع بإجمالى 14000 طائر، كما تم منح 14 تصاريح لنقل الطيور الحية، كما تم التقصى النشط ب 5 منازل، تم خلالها جمع 15 عينة، حفاظا على الثروة الداجنة.

وقال الدكتور محمد بشار، مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، إنه تم إعدام ربع أمامي أيسر لعجل بقرى غير صالح للاستهلاك الآدمي لإصابته بالسل الموضعي، وذلك بعد إجراء الكشف البيطري بمجزر مطوبس.

وأضاف مدير عام مديرية الطب البيطري بكفر الشيخ، أن فعاليات الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الجلد العقدي وجدري الأغنام تمارس عملها خلال اللجان الطبية البيطرية الوقائية بقرى المحافظة ما بين لجان ثابتة و متحركة مجهزة بكل التجهيزات و الأدوات و اللقاحات اللازمة و لجان التأمين و الترقيم والتسجيل للماشية ومعدات لجان التوعية بالتنسيق مع لجان متابعة من الإدارات المختصة من المديرية ومديري الإدارات.

وأضاف مدير عام الطب البيطري، أن لجان الإرشاد البيطري تقوم بتوعية المواطنين للإقبال على لجان التحصين المنتشرة بالقرى والتوابع على مستوى المحافظة، لتحصين ماشيتهم حتى تحقق الحملة أهدافها المرجوة ، الأمر الذي يعود بالنفع على مربي الماشية وصغار المزارعين، للحفاظ على الثروة الحيوانية ووقايتها من الأمراض وزيادة إنتاجيتها.