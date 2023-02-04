حملات مكثفة لمراجعة تراخيص المعديات النهرية في البحيرة بالتزامن مع سوء الطقس

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بالمتابعة المستمرة لمراجعة جميع المعديات النهرية العاملة بنطاق المحافظة، للتأكد من سريان تراخيصها، وذلك بالتزامن مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، مشددة على ضرورة توافر كافة الاشتراطات الفنية ومقومات السلامة والالتزام بتحميل الأعداد المقررة وإيقاف المخالف منها للحفاظ على أمن وسلامة وأرواح المواطنين.

وفى هذا السياق شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إيتاى البارود حملة رقابية لمراجعة المعديات بنطاق قرى " الشعيرة - كفر الشيخ مخلوف - نكلا العنب - شبرا النونة ".

كما قامت الوحدات المحلية بمراكز كوم حمادة - رشيد - شبراخيت بحملات مماثلة لمتابعة أعمال المعديات بنطاقها والتأكد من الالتزام بالتعريفة والحمولة وسريان التراخيص.

يذكر أن محافظة البحيرة قد شهدت حالة من الطقس السيئ وسقوط الأمطار الغزيرة على معظم مراكز المحافظة خاصة المناطق الساحلية.

وأدى سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار إلى توقف حركة الملاحة النهرية وكذلك غلق بوغاز رشيد امام حركة الصيد نظرا لارتفاع الامواج عن معدلاتها

وأكدت الاجهزة التنفيذية على رفع درجة الاستعداد لمواجهة عدم استقرار الأحوال الجوية وسقوط الأمطار بغزارة على مناطق المحافظة المختلفة واتخاذ كافة التدابير اللازمة للحد منها.

كما تم انتشار كافة المعدات والأطقم والأجهزة وفقا لخطة العمل المسبقة والتنبيه على استمرار الجاهزية والاستنفار التام والتعامل الفورى للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الامطار.

وقالت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انه تم الدفع باكثر من1300 طاقم فنى ومعدة لرفع تراكمات مياه الامطار من الشوارع والميادين.

مشيرة إلى الإلتزام بإنعقاد غرف العمليات بالمراكز والمديريات على مدار الساعة لتلقى كافة البلاغات المتابعة المستمرة والدورية لتطهير صفایات وخطوط صرف مياة الأمطار بالشوارع والطرق وأسفل وأعلى الكبارى والأنفاق وكذلك مراجعة كافة الاستعدادات والتمركزات للتعامل مع الأمطار ومراجعة محطات الصرف الصحى والزراعى ومناسيب الترع والمصارف.