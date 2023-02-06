إيطاليا تعلن التأهب لتسونامى على السواحل الجنوبية بعد زلزال تركيا

كتبت ـ فاطمة شوقى

أعلنت إيطاليا حالة التأهب من تسونامي للساحل الجنوبي للبلاد بعد زلزال بقوة 7.4 درجة فى تركيا، ولكنها أمرت بإعادة حركة القطارات في مناطق صقلية وكالابريا وبوليا ، والتى كانت توقفت صباح اليوم، حسبما قالت صحيفة "الجورنال" الإيطالية.

وقالت الحماية المدنية، إن حركة السكك الحديدية في المناطق الجنوبية الثلاث من البلاد تم إعادتها وهي تسير الآن بشكل طبيعي، حسبما أفادت شركة السكك الحديدية الحكومية (FS).

وكانت أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكي تسجيل ما لا يقل عن 18 هزة ارتدادية بلغت قوتها أكثر من أربع درجات على مقياس ريختر بعد الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب تركيا في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة، أن أقوى هزة ارتدادية تم تسجيلها حتى الآن ضربت بعد 11 دقيقة فقط من الزلزال العنيف، وبلغت قوتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

ويرجح الخبراء أن تستمر الهزات الارتدادية القوية خلال الأيام القادمة بعد الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، وأسفر عن مصرع 76 شخصا وإصابة 440 آخرين في تركيا، إلى جانب مصرع 111 شخصا وإصابة 516 آخرين في سوريا، وتسبب في تدمير العديد من المباني.

أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء زلزال تركيا إلى 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.

وقال نائب الرئيس التركي إن عدد المبانى التى انهارت جراء الزلزال ارتفع إلى أكثر من 1700 مبنى.

وأوضح أنه تم تعليق حركة الطيران المدني في مطار غازي عنتاب.

وقال إنه تم تعطيل المدارس لمدة أسبوع في 10 محافظات تضررت من الزلزال.