إلغاء نتيجة 10 طلاب بالشهادة الإعدادية واعتبارهم راسبين في الدقهلية

أعلن ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إلغاء نتيجة 10 طلاب بالشهادة الإعدادية واعتبارهم راسبين، ورسوب 27 طالبًا في مادة واحدة، بالإضافة إلى حجب نتيجة 5 طلاب لحين انتهاء التحقيقات.

يأتي ذلك تفعيلًا للقرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018، وبناءً على قرارت الشئون القانونية بالمديرية بعد التحقيق مع الطلاب، بسبب مخالفتهم للتعليمات الوزارية، ومحاولة الغش واستخدام الهاتف المحمول، وتسريب الامتحانات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتقرر إلغاء امتحانات 10 طلاب في جميع المواد، واعتباره عام رسوب لهم، وإلغاء امتحانات 27 طالبًا في مادة واحدة التي ضبطوا خلالها بمخالفة، ومنحهم أحقية دخول الدور الثاني، فيما تم حجب نتيجه 5 طلاب من إدارة ميت غمر لحين الإنتهاء من التحقيقات.

وكان الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اعتمد نتيجة امتحان الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023، بنسبة النجاح بلغت 87% للإعدادي العام، و87.8% للإعدادي المهني، و100% للطلاب من ذوي القدرات الخاصة.