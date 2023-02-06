إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء فى وادى الحيتان بطول 34 كم

كتبت منال العيسوي

أكدت وزارة البيئة، أنه تم إقامة أول طريق أخضر داخل موقع بالقائمة الخضراء بطول 34 كم فى منطقة وادى الحيتان بمحافظة الفيوم، وأنه يعتمد إنشاؤه على طريقة جديدة لإعادة التدوير واستخدام مستحلبات خاصة لخلطها بالتربة، كما تم تمهيد الطريق بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة لإعادة التدوير واستخدام الأساليب البيئية، التي تهتم بالحد من الانبعاث الحرارية، وكذلك تقليل الضوضاء مع الحفاظ على اللون الطبيعي للتربة.

وأوضح تقرير صادر عن وزارة البيئة، حصل اليوم السابع على نسخة منه، أنه تم إقامة موقع تراث طبيعي عالمي ورفع كفاءة مدق وادي الحيتان، ضمن خطة وزارة البيئة المتكاملة لدعم منظومة المحميات الطبيعية من خلال عدد من المحاور، بينها استكمال أعمال تطوير المرافق والبنية التحتية بالمحميات الطبيعة، وكذلك إزالة التعديات على أراضي المحميات الطبيعية، بالإضافة إلى الحفاظ على التراث الطبيعي، باعتباره الشاهد على التغيرات المناخية عبر السنوات، إضافة إلى تحسين منظومة الحفاظ على الموارد، نظرا لما تواجهه بعض المحميات الطبيعية لعدد من التحديات البيئية البشرية والطبيعية، ومنها التغيرات المناخية والأحداث المتطرفة، مثل إشعال الحرائق نتيجة ارتفاع درجات الحرارة والسيول والفيضانات وغيرهم من الظواهر الطبيعية، حيث ترتبط قصة وادي الحيتان بالتغيرات التي حدثت قبل وأثناء وبعد تكون الصخور منذ 40 مليون سنة، حيث حدثت عمليتان جيولوجيتان غيّرتا وجه الأرض، فالعملية الأولى أرست الشكل القديم للأرض، أما الثانية فأوضحت التغيرات التي طرأت بصورة مستمرة.