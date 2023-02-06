إسعاف السويس يدفع بـ30 سيارة لنقل مصابى حادث طريق عيون موسى شرم الشيخ

دفع مرفق إسعاف محافظة السويس بـ30 سيارة إسعاف، برئاسة الدكتور محمد طنطاوى مدير مرفق الإسعاف بالسويس، وذلك لنقل المصابين فى حادث انقلاب أتوبيس سياحى على طريق عيون موسى شرم الشيخ باتجاه السويس، لإسعافهم ورعايتهم طبيا.

وكان أصيب 47 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تعرض أتوبيس سياحى للانقلاب على طريق شرم الشيخ عيون موسي أمام النقطة الحصينة اتجاه السويس، وجارى نقل المصابين إلى مستشفيات السويس وجنوب سيناء.