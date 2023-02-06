إسرائيل تحذر من إمكانية حدوث موجات تسونامي جراء زلازل تركيا وسوريا

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حذرت قيادة الجبهة الداخلية في الجيش الإسرائيلي من إمكانية حدوث موجات تسونامي إعصارية، جراء الزلازل والهزات الأرضية، التي تعرضت لها تركيا وشمال سوريا وشعر بها سكان إسرائيل والمناطق الفلسطينية، صباح اليوم الاثنين.



جاء ذلك في بيان للقيادة الداخلية الإسرائيلية يحوي تعليمات التصرف السريع فور الشعور بالاهتزاز الأرضي، وفقا لصحيفة (الجيروزاليم بوست)، اليوم.



وذكرت القيادة الإسرائيلية أنه فور الشعور بالاهتزاز الأرضي يجب مغادرة المباني المسقوفة فورا، والتوجه إلى أقرب منطقة فضاء، مشددة على الإسرائيليين ضرورة عدم اللجوء إلى استخدام المصاعد حال قيامهم بالإخلاء السريع للمباني، والتوجه إلى أقرب مخبأ للقنابل، وهي المخابئ المحصنة التي ينص القانون الإسرائيلي على إقامتها في كل تجمع سكني.



ونصحت السكان العاجزين بعدم مغادرة المساكن لأي سبب، والتواجد في أي من أركان البناية أو الغرفة، ويفضل الاختباء تحت قطعة أثاث أو منضدة أو مكتب، مع العمل على وقاية الرأس بكلتا اليدين.



وفي حالة قيادة السيارة.. نصحت بعدم المرور من المناطق المبنية، أما على الطرق السريعة فنصحت بترك السيارات فورا والتوقف على جانبي الطريق في أقرب منطقة مفتوحة، وعدم التوقف على الجسور و الكباري.