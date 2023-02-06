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إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى: المستوطنون يشعرون بهزة أرضية جديدة

الإثنين، 06 فبراير 2023 12:42 م
إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلى: المستوطنون يشعرون بهزة أرضية جديدة رئيس الوزراء الإسرائيلي
كتب أحمد جمعة

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أعلنت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، الاثنين، شعور المستوطنين منذ قليل بهزة أرضية جديدة في جميع المدن.

استيقظ سكان دمشق وأنقرة، صباح اليوم الإثنين، على كارثة وصفت بالأسوأ منذ عام 1999، البداية كانت في تركيا حيث ضربها زلزال قوي، وقدّر المعهد الأمريكي لرصد الزلازل قوته بـ7.7 درجة على مقياس ريختر، فيما أشار المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إلى أن عمقه بلغ 10 كيلومترات.

على جانب آخر، قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، إن أضرارا جسيمة لحقت بالبنية التحتية للطاقة في مدينة كهرمان مرعش عقب الزلزال العنيف الذي ضرب جنوب البلاد صباح اليوم الإثنين.

وأضاف دونماز - حسبما ذكر تليفزيون "إيه نيوز" التركي - أن الأضرار لحقت بخطوط نقل الكهرباء وكذلك خطوط نقل وتوزيع الغاز الطبيعي، مشيرا إلى أن خط نقل الغاز الطبيعي الرئيسي في كهرمان مرعش، بالقرب من مركز الزلزال، كان أحد أكثر البنى التحتية تضررا، وهو الخط الذي ينقل الغاز الطبيعي إلى غازي عنتاب وهاتاي وكلس، ما سيتسبب في حدوث انقطاعات في هذه المناطق".

وتابع "أرسلنا محطات الطاقة المتنقلة إلى المناطق المتضررة، وسنحاول توفير الغاز الطبيعي والطاقة في المرافق الحيوية مثل المستشفيات والمخابز".

يشار إلى أن الزلزال العنيف الذي بلغت قوته 7.4 درجة على مقياس ريختر قد تسبب في مصرع ما لا يقل عن 284 شخصا وإصابة 2323 آخرين في 10 ولايات تركية.

 

 


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