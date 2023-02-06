اليوم السابع
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إدارة الكوارث التركية: لا مخاطر من حدوث موجات تسونامى على دول المتوسط

الإثنين، 06 فبراير 2023 05:34 م
إدارة الكوارث التركية: لا مخاطر من حدوث موجات تسونامى على دول المتوسط زلزال تركيا
وكالات

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أعلنت إدارة الكوارث التركية، أنه لا توجد مخاطر لحدوث موجات تسونامي فى سواحل الدول المطلة على البحر المتوسطة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أعلنت القوات المسلحة التركية حالة الطوارئ فى المناطق المنكوبة.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا، وانهيار ألفين و834 مبنى.

وشهدت العاصمة التركية أنقرة عددا من الهزات الأرضية التى شهر بها السكان وأدت إلى خسائر مادية فى الأرواح والمبانى، وأشار إلى أن وزارتي الصحة والداخلية ودائرة الكوارث والطوارئ وإدارات الولايات وكافة المؤسسات الأخرى تقوم بأعمالها على وجه السرعة، وذلك حسبما نشرت وكالة الأنباء الأوروبية صورا.


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