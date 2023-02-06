إدارة الكوارث التركية: لا مخاطر من حدوث موجات تسونامى على دول المتوسط

وكالات

أعلنت إدارة الكوارث التركية، أنه لا توجد مخاطر لحدوث موجات تسونامي فى سواحل الدول المطلة على البحر المتوسطة، بحسب ما ذكر موقع "سكاى نيوز" الإخبارى.

وفى السياق نفسه، أعلنت القوات المسلحة التركية حالة الطوارئ فى المناطق المنكوبة.

وكانت قد أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، الإثنين، ارتفاع ضحايا الزلزال إلى 1121 قتيلا و7 آلاف 634 مصابا، وانهيار ألفين و834 مبنى.