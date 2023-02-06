إحالة 11 موظفا فى كفر البطيخ بدمياط للتحقيق لخروجهم بدون إذن رسمى

أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ لمتابعة سير منظومة العمل، حيث جاء ذلك فى مستهل الجولة التى أجرتها اليوم الإثنين.

وقام فريق إدارة الحوكمة والمراجعة بعمل انضباط إدارى للعاملين بالوحدة، حيث تبين خلال مراجعة دفاتر الحضور والانصراف خروج 11 موظفا بدون إذن رسمى، وقررت "المحافظ" إحالتهم للشئون القانونية بديوان عام المحافظة للتحقيق..

وعلى جانب آخر، تابعت "محافظ دمياط" ميدانياً خطة رد الشئ لأصله بشوارع المدينة، حيث تشمل 9 شوارع للرصف بالخرسانة باجمالى مسطح 44.5 متر و7شوارع للرصف بالاسفلت بمسطح 10195 متر...

وفى هذا السياق، شددت " الدكتورة منال عوض " على مراجعة الأعمال بعدد من الشوارع والالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية، مؤكدة على رفع المخلفات أولا بأول، كما شددت " المحافظ " على الإرتقاء بمستوى النظافة ورفع تجمعات القمامة والاشغالات بجميع شوارع المدينة..

كما أجرت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، زيارة مفاجئة لمقر الوحدة المحلية بقرية الرياض بمركز كفر البطيخ لمتابعة سير منظومة العمل والتأكد من انضباط العاملين بها..

وتابعت الإجراءات التى قام بها القسم الهندسى بالوحدة تجاه مخالفات البناء، حيث شددت على إزالة أى مخالفة فور رصدها وعدم التهاون فى ذلك كما أكدت على أنه يتم متابعة هذا الملف بشكل دورى..

فيما أكدت الدكتورة منال عوض، على الدفع بعجلة العمل داخل الوحدة ومتابعة تلك المنظومة بجميع قرى المركز.