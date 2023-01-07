ضبط 35 كجم مصنعات لحوم منتهية الصلاحية بأحد المطاعم بكفر البطيخ في دمياط

دمياط معتز الشربينى

شنت مديرية التموين بدمياط حملة موسعة بنطاق مركز ومدينة كفر البطيخ لضبط الأسواق ومنع الجشع والاستغلال، وأسفرت الحملة عن ضبط كمية 35 كجم مصنعات لحوم "عجينة حواوشى، دهن حيوانى ولحوم منتهية الصلاحية ولا تصلح للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم، تم التحفظ عليها على ذمة المحضر الخاص والعرض على النيابة العامة للتصرف والأمر بما يتبع نحوها.

من ناحية أخري تم ضبط عدد 45 محضر بالمحلات العامة لعدم الإعلان عن الأسعار فى مكان ظاهر للجمهور وبيع سلعة السكر بأزيد من السعر المقرر ومخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية.

كما قامت مديرية التموين بدمياط بتحرير عدد 530 محضر عدم توريد الأرز الشعير للشون الحكومية ضد المزارعين الممتنعين عن التوريد حتى تاريخه.

وأهابت المديرية بكل مزارع سرعة الاستفادة من استمرار فتح الباب التوريد حتى تاريخ 15 يناير 2023 والقيام بتوريد طن عن كل فدان فقط. و لتجنب المساءلة الجنائية.

كما تشكلت عدة حملات أخرى بناحية قرية الغوابين والضهره مركز فارسكور، وناحية قرية كفر سعد البلد مركز كفر سعد، أسفرت عن ضبط عدد 84 محضر تموينى منها عدد 6 مخبز بلدى انتاج خبز ناقص الوزن 49 محضر عدم إعلان عن الأسعار بالمحلات العامة 8 محاضر تعبئة مواد غذائية فى ورق مطبوعات و أكياس سوداء محظور استعمالها، 21 محضر مخالفة الاشتراطات الصحية الواجب توافرها وعدم حمل شهادة صحية.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط بتكثيف الرقابة التموينية وعمل حملات مشتركة مع الطب البيطرى وإدارة المتابعة بالمحافظة والمراقبة الصحية.