أوكرانيا تعلن استعدادها لمساعدة تركيا بعد الزلزال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي في أعقاب الزلزال الذي هز البلاد خلال وقت سابق الاثنين.

وأضاف زيلينسكي على تويتر: "صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا".

وأضاف: "نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".