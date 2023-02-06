اليوم السابع
Ads
الإثنين، 06 فبراير 2023 09:42 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا تعلن استعدادها لمساعدة تركيا بعد الزلزال

الإثنين، 06 فبراير 2023 09:24 ص
أوكرانيا تعلن استعدادها لمساعدة تركيا بعد الزلزال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي في أعقاب الزلزال الذي هز البلاد خلال وقت سابق الاثنين.

وأضاف زيلينسكي على تويتر: "صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا".

وأضاف: "نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".

 


زلزال تركيا

زلزال سوريا

زلزال يضرب تركيا

عاجل زلزال الآن

زلزال إسطنبول

زلزال سوريا الآن

هل حدث زلزال منذ قليل

زلزال تركيا

زلزال تركيا 1992

زلزال تركيا 1999

زلزال اليوم

زلزال اليوم صباحا

زلزال تركيا 2023

سبب زلزال اليوم

مدة الزلزال اليوم

درجة الزلزال اليوم

زلزال يضرب مصر منذ دقائق

زلزال اليوم صباحا في مصر

هل يوجد زلزال اليوم

هل حدث زلزال اليوم في القاهرة

زلزال الإسكندرية اليوم

تعريف الزلزال

دعاء الزلزال

أسباب الزلزال

زلزال قبل قليل

خصائص الزلزال

توقيت الزلزال



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة