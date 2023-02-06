أوكرانيا تعلن استعدادها لمساعدة تركيا بعد الزلزال

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إن بلاده مستعدة لتقديم المساعدة اللازمة للشعب التركي في أعقاب الزلزال الذي هز البلاد خلال وقت سابق الاثنين.
وأضاف زيلينسكي على تويتر: "صُدمت من أنباء مقتل وجرح مئات الأشخاص نتيجة الزلزال الذي ضرب تركيا".
وأضاف: "نتقدم بتعازينا لأسر الضحايا ونتمنى للمصابين الشفاء العاجل. نحن في هذه اللحظة قريبون من الشعب التركي الصديق ومستعدون لتقديم المساعدة اللازمة".
Cumhurbaşkanı @RTErdogan'a, 🇹🇷 halkına ve 🇹🇷'deki depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerimi iletiyor tüm yaralılara acil şifalar diliyorum. Bu zor zamanda 🇹🇷 halkının yanındayız. Afetin sonuçlarının üstesinden gelmek için gerekli yardımı sağlamaya hazırız.— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 6, 2023
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