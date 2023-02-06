أخبار مصر.. الرئيس السيسي يستقبل نظيره الكرواتى بقصر الاتحادية

نشر اليوم السابع على مدار الساعات القليلة الماضية، العديد من الأخبار والتقارير الهامة، كان من أبرزها عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة الواحدة ظهرا..



الرئيس السيسي يستقبل نظيره الكرواتى بقصر الاتحادية

عقد الرئيس السيسي جلسة مباحثات مشتركة مع الرئيس الكرواتي زوران ميلانوفيتش، بقصر الاتحادية، وأجريت مراسم الاستقبال الرسمية للضيف الكريم، حيث استعرض حرس الشرف، كما عزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطني للبلدين.

رئيس الوزراء: الدولة تستهدف التوسع فى زراعة المحاصيل الزيتية وتوطين صناعة الزيوت

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث التوسع في انتاج الزيت الخام محلياً، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والعقيد بهاء الغنام، مدير مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، والمهندس علي منوفي، رئيس مصلحة الري، والدكتور أسامة الظاهر، رئيس قطاع المياه الجوفية بوزارة الموارد المائية والري، وأكد رئيس الوزراء أن هذا الاجتماع يأتي في إطار توجه الدولة لتوفير المنتجات المختلفة للمواطنين، وخاصة من المحاصيل والسلع الأساسية، ومنها الزيت، مشيراً إلى أنها تعمل حالياً على التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، عبر توفير التقاوي المطلوبة، وكذا تشجيع الزراعة التعاقدية، موضحاً أنه من المقرر أن تتم زراعة نحو 100 ألف فدان ذرة هذا العام، على أن تزيد هذه المساحة إلى 500 ألف فدان العام المقبل، كما ستتم زراعة 90 ألف فدان عباد شمس هذا العام، ومن المقرر زيادتها إلى 250 ألف فدان العام المقبل.

نائب الرئيس التركى: ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال إلى 284 قتيلا أعلن نائب الرئيس التركي، عن ارتفاع عدد الضحايا جراء الزلزال الذي ضرب تركيا إلى 284 قتيلا، ووصول حصيلة الجرحى إلى 2323.

التنمية المحلية: زراعة 4.3 مليون شجرة من المستهدف زراعته حتى نهاية يونيو

أعلنت وزارة التنمية المحلية ، الانتهاء من توريد مليون و647 ألف شجرة لـ 10 محافظات، وذلك فى إطار بروتوكولى التعاون الموقع بين الوزارة و وزارتى الإنتاج الحربى و الزراعة لتوريد 5 ملايين شجرة لجميع محافظات الجمهورية ، بتكلفة 129 مليون جنيه، كما قامت المحافظات الـ27 بزراعة 2,7 مليون شجرة ، ليصبح إجمالى عدد الأشجار التى تم زراعتها أكثر من 4 ملايين و347 ألف شجرة من المستهدف زراعته ويبلغ 7,7 مليون شجرة خلال العام المالى الحالى الذى ينتهى آخر يونيو القادم، وذلك فى ضوء تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة.

الأرصاد: غطاء سحابى من السحب الممطرة على السواحل وشمال الوجه البحرى

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن أخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى انخفاض فى درجات الحرارة على معظم الأنحاء مع نشاط للرياح يعمل على زيادة الإحساس ببرودة الطقس، كما يعمل نشاط الرياح على اضطراب فى حركة الملاحة البحرية على مسطح البحر المتوسط.

تعليم الجيزة: نتيجة الترم الأول للصف الثانى الثانوى متاحة الآن فى المدارس

أكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أن نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الراسي 2022-2023 لطلاب الصف الثاني الثانوي متاحة الآن في المدارس لجميع الطلاب وأولياء الأمور، مشيرة إلى أنه يمكن الحصول على درجات المواد من خلال كشوف النتائج المنشورة بالمدارس. البترول: إنتاج 9 ملايين برميل من بدر1 وزيادة الاحتياطى لـ17 مليون برميل استهل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، جمعية الخطة والموازنة لشركة ويبكو وبدر للبترول للعام المالى 2023/2024 بتقديم العزاء والمواساة، ونعى المهندس شريف إسماعيل، مشيراً إلى أن الراحل الكريم كان له بصمات كبيرة فى قطاع البترول وفى مجلس الوزراء.

إصابة 47 شخصا فى حادث انقلاب أتوبيس على طريق عيون موسى بشرم الشيخ

أصيب 47 شخصا بإصابات مختلفة ما بين كدمات وسحجات وكسور وجروح نتيجة تعرض أتوبيس سياحة، للانقلاب على طريق شرم الشيخ عيون موسي أمام النقطة الحصينة اتجاه السويس، وجارى نقل المصابين إلى مستشفيات السويس وجنوب سيناء.

إلغاء جميع الأنشطة الرياضية فى تركيا وتأجيل الدورى بسبب الزلزال

أعلن محمد محرم قصاب أوغلو، وزير الشباب والرياضة التركى، إلغاء جميع الأنشطة الرياضية فى تركيا وتأجيلها لأجل غير مسمى بسبب الزلزال وتأجيل جميع المسابقات الرياضية.

الأهلى يغلق مرانه أمام وسائل الإعلام بفرمان كولر استعدادا لمواجهة ريال مدريد