8 طرق لتحسين الصحة النفسية إذا كنت لا ترغب فى طلب العلاج

كتبت فاطمة خليل

طرق تحسين الصحة النفسية 1. التركيز على التمارين والنوم والنظام الغذائي يمكن أن تحسن التمارين من مزاجك وتساعد في علاج الصحة النفسية من أهم الأشياء التي يسعى الكثيرون لتحقيقها، ويمكنك التغلب على مشاكلك النفسية باتباع بعض الطرق لتحسين صحتك العقلية إذا كنت لا ترغب في طلب العلاج، بحسب موقع "Health".يمكن أن تحسن التمارين من مزاجك وتساعد في علاج الاكتئاب وكذلك إدارة الإجهاد.

يوصى بشدة بالنوم الجيد لمدة سبع إلى ثماني ساعات لأن الحرمان من النوم يمكن أن يؤدي إلى الاكتئاب على المدى الطويل.

يمكن للطعام المغذي أن يجعلك تشعر بصحة أفضل. الفيتامينات ، وخاصة B12 و D مفيدة للصحة العقلية وتساعد حتى في التخلص من الاكتئاب. 2. تقنيات الاسترخاء يمكنك تقوية قوة جسمك الطبيعية واستجابة الاسترخاء باستخدام تقنيات الاسترخاء.

يمكن أن يساعدك ذلك على التنفس بشكل أبطأ ، وخفض ضغط الدم، وتقليل التوتر.

هناك طرق عديدة للاسترخاء. يمكنك استخدام تقنيات التنفس أو التخيل الذهني أثناء شد مجموعات عضلية معينة وإرخاءها مع الاسترخاء التدريجي. باستخدام الصور الموجهة ، يمكنك تعلم تدريب عقلك على التركيز على الاسترخاء والتركيز على الصور، كما أن تمارين التنفس العميق مفيدة للغاية. 3. التأمل هناك شعور بالهدوء والسلام عند عمل تمارين التأمل ، وبالتالي يمكن أن يساعد صحتك العقلية، ويمكنك أيضًا محاولة الاسترخاء وإدارة التوتر. 4. التوقف عن التدخين قد يعتقد البعض أن التدخين سيساعدهم على التعامل مع الشعور بالوحدة أو يساعد على تحسين الحالة المزاجية لكن هذه العادات ليست جيدة للصحة. حاول اختيار تدابير أخرى للتعامل مع الأوقات الصعبة.