ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11586 طن تشمل: 500 طن يوريا و4736 طن أسمنت و2300 طن رمل و4050 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17107 طن تشمل : 9405 طن قمح و5678 طن ابلاكاش و 67 طن كسب عباد و 1312 طن حديد و 645 طن خشب زان.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 163 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 766 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49532 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105139 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4123 شاحنة .