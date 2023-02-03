ميناء دمياط يستقبل 8 سفن متنوعة خلال 24 ساعة

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه، أن الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 14 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 25 سفينة.
وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11586 طن تشمل: 500 طن يوريا و4736 طن أسمنت و2300 طن رمل و4050 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 17107 طن تشمل : 9405 طن قمح و5678 طن ابلاكاش و 67 طن كسب عباد و 1312 طن حديد و 645 طن خشب زان.
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 163 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 242 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 766 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49532 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 105139 طنًا .
كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2632 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا و كوم ابو راضي ، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4123 شاحنة .
وتمكنت الإدارة العامة للترانزيت بجمارك دمياط برئاسة صفوه عوض والي مدير عام الترانزيت بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحه التهرب الجمركي والأمن الجمركي ، والإدارة العامة لمكافحة المخدرات وإدارة البحث الجنائي والجهات الرقابية بميناء دمياط من ضبط محاولة تهريب كمية من عجينه يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش الخام المخدر داخل صفائح معدنية بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنه 2020 وتعديلاته وقانون الاستيراد.
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