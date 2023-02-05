وفد المعاهد الأزهرية يتابع ورش التحليل الفنى للمحتوى الدراسى بكفر الشيخ..صور

كفر الشيخ – محمد سليمان

نظمت منطقة كفر الشيخ الأزهرية ، عددا من ورش التحليل الفني للمحتوى الدراسي بمناهج المواد الثقافية والعربية والشرعية عن الفصل الدراسي الثاني، المنعقدة بمعهد فتيات كفر الشيخ الثانوي بنين، ومعهد كفر الشيخ الثانوي بنين، بالتزامن مع إقامتها بذات الوقت بكافة الإدارات التعليمية التابعة للمنطقة.

وتفقد وفد رئاسة قطاع المعاهد الأزهرية، لمتابعة سير العمل بمعاهد المنطقة، برئاسة، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم، و إبراهيم المصري، بمكتب رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة، وحسام فتوح حماد، الوكيل الثقافي للمنطقة.

قال الدكتور عبدالناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأزهرية بكفر الشيخ، إن الوفد تابع ورش العمل المنعقدة بمعهد محمد رجب النموذجي الابتدائي، والتي تهدف لتبادل ونقل الخبرات من معلمات رياض الأطفال إلى المتقدمات من الخدمة العامة للالتحاق بروضات أطفال معاهد المنطقة، كما تابع وفد رئاسة قطاع المعاهد، أعمال الإدارات المختلفة بديوان عام المنطقة، و أعمال كنترول الشهادتين الابتدائية والإعدادية الأزهرية، وأعمال إدارة الامتحانات والمطبعة السرية، مشيدين بالجهد المبذول من كافة القائمين على هذه الأعمال.

بِحَث الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات بقطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أحمد خليفة شرقاوي، وكيل قطاع المعاهد لشئون التعليم، المتدربين بورش العمل على الاستفادة بأكبر قدر مستطاع من هذه الورش واستغلالها جيداً في تطوير الأداء الذاتي، لتكن لدي الجميع القدرة علي التفرقة بين التعليم والتعلُم، والإلمام بكافة جوانب المنهج التعليمي والديني لزرع الثقة بالنفس لدي المعلمين، والقدرة علي المواجهة والرد علي كافة الادعاءات المُغرضة التي تريد التشويه والنَيل من دينا الوسطي الحنيف، مؤكدان بأن المعلم هو مربي الأجيال علي مر العصور، وعندما تتكون لدية كل هذه المُتطلبات سيعود ذلك بالنفع على العملية التعليمية والنهوض دوماً بها وتحقيق أهدافها بالشكل الأمثل.

وعلى جانب أخر تفقد الدكتور أحمد خليفة شرقاوي، رئيس الإدارة المركزية لشئون التعليم، والشيخ أحمد عبد العظيم محمد، رئيس الإدارة المركزية للامتحاناتِ، ورش العمل المقامة بشأن التحليل الفني للمحتوي الدراسي في مناهج الفصل الدراسي الثاني، حيث تناقشا مع المعلمين وأجابا عن اسئلتهم، وتابعا ورش العمل الخاصة بالأنشطة التعليمية لمرحلة رياض الأطفال المقامة بمعهد محمد رجب الابتدائي وأشادا بالجهد المبذول من كافة القائمين على هذه الأنشطة التعليمية.