المنطقة الأزهرية بكفر الشيخ: غرفة العمليات لم ترصد مخالفات ونتصدى للغش بكافة أشكاله

كفر الشيخ – محمد سليمان

تابع الدكتور عبد الناصر شهاوى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، أعمال سير العمل بلجان الامتحانات، اليوم الثلاثاء، من غرفة العمليات بالمنطقة، واطمأن على مستوى الامتحانات ومطابقتها للمنهج المقرر، مؤكدًا عدم رصد أي شكاوى من الطلاب. مشدداً على توفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، والتصدي للغش بكل أشكاله داخل اللجان، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات المنطقة تتعامل مع أى مشكلات طارئة؟ بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وحرص رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية على الإطلاع على مضمون الأسئلة لقياس مدى مناسبتها لمستوى الطلاب، مشيراً إلى أنها جاءت في مستوي الطالب المتوسط، ولا توجد أي شكاوى منها، مطالبا بتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات، تابع تواجد الموجهين داخل اللجان منذ انطلاق اللحظات الأولى لها.

كما أشار شهاوي لمسئولي اللجان بوجود غرفة العمليات هذه والمُشكلة بالمنطقة لمتابعة سير عملية الامتحانات والرد على أي استفسارات تخص اللجان على مدار اليوم، مشدداً علي فرض الانضباط بداخل اللجان والالتزام بتطبيق تعليمات وضوابط الإمتحانات التي أوصت بها الإدارة العامة للامتحانات برئاسة قطاع المعاهد.

ويذكر أن: طلاب الشهادة الابتدائية يؤدون الامتحان اليوم في مادتي الرياضيات، والتربية الفنية، بينما يؤدي طلاب الشهادة الاعدادية الامتحان في مادتي أصول الدين ورقة ثانية (التوحيد والسيرة)، والدراسات الاجتماعية.

وعلى جانب آخر، تم تفعيل متابعة مقار لجان الشهادتين الابتدائية والإعدادية مباشرة -أون لاين- حيث قام فضيلة رئيس قطاع المعاهد بتفعيل متابعة اللجان عبر الإنترنت؛ لمتابعة لجان المحافظات المختلفة، لمتابعة إجراءات سير الامتحانات قبيل فتح اللجان أمام الطلاب، وذلك عن طريق الاطمئنان على وصول الأسئلة إلى جميع اللجان بالمناطق الأزهرية، وتنظيم عمليات دخول الطلاب، والالتزام بالمسافات الآمنة بينهم داخل اللجان، فضلا عن وجود كافة العاملين والملاحظين المسؤولين عن اللجان، والتشديد على توفير سبل الراحة لجميع الطلاب أثناء تأدية الامتحان، وذلك تنفيذًا للتعليمات الصادرة من الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر.