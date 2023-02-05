اليوم السابع
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وفاة برويز مشرف رئيس باكستان الأسبق بعد معاناة مع المرض

الأحد، 05 فبراير 2023 08:23 ص
وفاة برويز مشرف رئيس باكستان الأسبق بعد معاناة مع المرض برويز مشرف
وكالات

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أعلن موقع جيو نيوز الباكستاني، اليوم الأحد، عن وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد معاناة مع المرض.

وكانت قد كشفت أسرة الرئيس الباكستانى الأسبق برويز مشرف، تدهور حالته الصحية، وأنه تم نقله منذ نحو 3 أسابيع، إلى إحدى المستشفيات للعلاج من مضاعفات مرض "الداء النشوانى" الذى يعانى منه، مشيرة إلى أنه يمر بمرحلة صعبة يتعذر فيها التعافى بعد تعطل بعض أجزاء من الجسم عن العمل، مطالبين بالصلاة والدعاء من أجله.

وقالت أسرة مشرف، فى بيان نشرته عبر حسابه على "تويتر"، جاء نصه: "رسالة من العائلة.. إنه ليس على جهاز التنفس الصناعى.. دخل المستشفى منذ 3 أسابيع بسبب مضاعفات مرضه (الداء النشواني)".

وأضافت الأسرة: "يمر بمرحلة صعبة حيث يتعذر التعافى وتعطل الأعضاء، نصلى من أجل الراحة فى حياته اليومية".


برويز مشرف

الداء النشوانى

باكستان

رئيس باكستان الأسبق برويز مشرف



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