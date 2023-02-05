وصول 19 طبيبا من 4 جامعات لمستشفى بئر العبد لتقديم خدمات صحية مجانية

شمال سيناء - محمد حسين

استقبل مستشفى بئر العبد المركزى دفعة جديدة من أطباء الجامعات المصرية لتوقيع الكشف الطبى على المرضى وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الشئون الصحية بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بجامعات : القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة .

وأعلنت مستتشفى بئر العبد فى بيان، أن الدفعة الجديدة تضم 19 طبيبا وطبيبة فى مختلف التخصصات الطبية لإجراء العمليات الجراحية والكشف على المرضى بالمجان إلً جانب المحاضرات والتدريب العملى .

ومن المقرر أن تستمر الدفعة الجديدة فى العمل بالمستشفى من اليوم السبت حتى يوم الجمعة القادم .

كما استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء فريق طبى من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام .

اعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، انه وصلت إلى المستشفى العام بمدينة العريش دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة ، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى، وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .

وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم مجموعة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات الطبية.

ومن جانبه أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن أطباء البروتوكول مستمرون فى العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم حتى يوم الجمعة القادم .. مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .

وأضاف أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .