اليوم السابع
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السبت، 28 يناير 2023 03:38 م
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وصول 15 طبيبا من 4 جامعات لتنفيذ بروتوكول التعاون الطبي بمستشفى العريش العام

السبت، 28 يناير 2023 03:31 م
وصول 15 طبيبا من 4 جامعات لتنفيذ بروتوكول التعاون الطبي بمستشفى العريش العام مستشفى العريش العام بشمال سيناء
شمال سيناء - محمد حسين

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استقبل مستشفى العريش العام بشمال سيناء، فريق طبى من أعضاء هيئة التدريس بجامعات القاهرة والأزهر والزقازيق والمنصورة تنفيذ بروتوكول التعاون الطبى بمستشفى العريش العام .
 
وأعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، أنه وصلت إلى المستشفى العام بمدينة العريش  دفعة جديدة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الأربعة ، لتوقيع الكشف الطبى على المرضى،  وإجراء العمليات الجراحية بالمجان طبقًا للبروتوكول الموقع بين وزارة الصحة ومديرية الصحة بمحافظة شمال سيناء وكليات الطب بالجامعات المصرية .
 
وأكد الدكتور طارق شوكة، وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، أن الدفعة الجديدة تضم عدد 15 طبيبا وطبيبة من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فى مختلف التخصصات الطبية. 
 
ومن جانبه أوضح محمد صلاح فرج مسئول التثقيف والاعلام الصحى بمديرية الصحة أن أطباء البروتوكول مستمرون في العمل بالمستشفى خلال الفترة من اليوم حتى يوم الجمعة القادم، مشيرا إلى استمرار وصول أساتذة الجامعات أسبوعيا طبقا لبروتوكول التعاون الموقع بين مديرية الصحة ومستشفى العريش العام مع الجامعات .
 
وأضاف أنه كان فى استقبال الدفعة الجديدة من أطباء البروتوكول كل من : الدكتور أحمد منصور مدير مستشفى العريش العام ، الدكتور أحمد عزمى نائب مدير المستشفى ورئيس الهيئة الطبية بالمستشفى وعدد من الأطباء والعاملين بالمستشفى .
 

 


شمال سيناء

العريش

جامعة الازهر

جامعة الزقازيق

جامعة القاهرة

جامعة المنصورة



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