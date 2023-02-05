اليوم السابع
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وزير التموين ينعى المهندس شريف إسماعيل: عمل بجد واجتهاد لصالح الوطن

الأحد، 05 فبراير 2023 09:47 ص
وزير التموين ينعى المهندس شريف إسماعيل: عمل بجد واجتهاد لصالح الوطن المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق
كتب مدحت وهبة

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نعى الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق الذي وافته المنية عن عمر ناهز 68 عامًا.
 
وأكد الدكتور على المصيلحى أن المهندس شريف إسماعيل كان له الكثير من الإنجازات وقدم لمصر الكثير من علمه من خلال مناصب عدة تولاها وعمل فيها بجد واجتهاد لصالح الوطن وتوجه الدكتور على المصيلحى بخالص العزاء إلى أسرة المهندس شريف إسماعيل، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ، وأن يلهم أهله الصبر والسلوان.
 
جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، وعمل قبلها وزيرا للبترول من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2015، وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.
 

 


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شريف اسماعيل

وزير التموين ينعى شريف اسماعيل



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