وزير التموين ينعى المهندس شريف إسماعيل: عمل بجد واجتهاد لصالح الوطن

جدير بالذكر أن المهندس شريف إسماعيل شغل منصب رئيس الوزراء من سبتمبر 2015 وحتى يونيو 2018، وعمل قبلها وزيرا للبترول من يوليو 2013 وحتى سبتمبر 2015، وشغل منصب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية منذ 14 يونيو 2018.