اليوم السابع
Ads
السبت، 04 فبراير 2023 10:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

وزير الخارجية ينعى فقيد الوطن شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق

السبت، 04 فبراير 2023 09:18 م
وزير الخارجية ينعى فقيد الوطن شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق سامح شكرى وزير الخارجية
كتب أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ينعى سامح شكرى وزير الخارجية، وجميع أعضاء وزارة الخارجية المصرية، ببالغ الحزن والأسى، فقيد الوطن، ورمز العطاء والتفاني فى حب مصر، الدكتور شريف إسماعيل رئيس وزراء مصر السابق. 
 
ويتقدم سامح شكرى بخالص العزاء لأسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، سائلاً المولى عز وجل أن يدخله فسيح جناته ويلهم أسرته وجميع محبيه الصبر والسلوان. 
 
وأضاف وزير الخارجية: لقد كان رحمه الله مثالاً يُحتذى فى العطاء والعمل لرفعة مصر وحماية مصالح الوطن العليا حتى اللحظات الأخيرة من حياته.
كما قاد مسيرة العمل بمجلس وزراء مصر فى ظل ظروف وتحديات جسام بكل كفاءة واقتدار، فى نموذج فريد ومبهر لكل من عمل معه وتحت قيادته.
 
رحم الله فقيد مصر الغالي.

سامح شكرى وزير الخارجية

شريفق اسماعيل

وفاة شريف اسماعيل

شريف إسماعيل



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة