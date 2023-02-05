وزير البترول يستقبل رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق لبحث التعاون المشترك

كتبت - مروة الغول

استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية ، بمقر الوزارة، نيكولاى تشوكا رئيس وزراء رومانيا والوفد المرافق له، والذى يقوم بزيارة رسمية للقاهرة لبحث دفع العلاقات الثنائية في عدد من المجالات من أهمها الطاقة والغاز الطبيعى باعتبارها من أولويات التعاون بين مصر ورومانيا .

ومن جانبه قال رئيس وزراء رومانيا نيكولاي تشوكا إن مصر ورومانيا ترتبطان بعلاقات تاريخية متميزة وقوية، معربا عن سعادته بلقاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورئيس الوزراء مصطفي مدبولي، والذي تم خلالها الاتفاق علي اهمية التعاون واستثمار العلاقات الثنائية والامكانيات في مصر ورومانيا لمصلحة البلدين.

وأعرب رئيس الوزراء الروماني عن سعادته بتوقيع مذكرة التفاهم مساء اليوم مع مصر في مجال الغاز الطبيعي والتي تمثل بوابة لتحقيق تعاون واسع في قطاع الطاقة.

ورحب المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، برئيس الوزراء الرومانى والوفد المرافق، معربا عن سعادته بهذه الزيارة واهتمام رومانيا بتطوير التعاون مع مصر في قطاع الغاز الطبيعى.

وأضاف الملا أن توقيع مذكرة التفاهم اليوم بين شركة ايجاس المصرية وترانس جاز الرومانية يعد خطوة مهمة توفر فرصا للتعاون في مجال الغاز الطبيعي الي جانب كونها بداية لفتح المزيد من افاق التعاون في مجالات البترول والتدريب وبناء القدرات البشرية، حيث سيتم الاستعانة بخبرات المؤسسات والأكاديميات الرومانية في هذا الشأن .

وأشار الملا إلي امتلاك قطاع البترول لخبرات متميزة في مجال نقل الغاز الطبيعي، ومد شبكاته خاصة مع وجود نماذج ناجحة لنقل الغاز إقليميا مع عدد من الدول المجاورة بريا وبحريا، ولفت إلي أن هناك مجالات وفرص جيدة للتعاون مع رومانيا في مجال نقل الغاز باستغلال الإمكانيات المتاحة لدي البلدين .

وأضاف الملا أن فرص التعاون تشمل أيضا مجال البترول فهناك شركات عالمية كبري تعمل في مصر في انتاج البترول ،مشيرا إلى الاتفاق على عقد اجتماع مشترك لدراسة اوجه التعاون المشترك ذات الأولوية في هذا المجال.

كما استعرض الوزير نجاح مصر في الاستغلال الامثل لبنيتها التحتية في مجال اسالة وتصدير الغاز الطبيعي مشيرا لنجاحها في التغلب على التحديات وإعادة تشغيل مجمع دمياط لاسالة وتصدير الغاز الطبيعى عام 2021، بعد توقفه لمدة 8 سنوات عن العمل، لافتا الي الشراكة الناجحة مع مجموعة ايني الإيطالية في هذا المشروع.

وشهد اللقاء تقديم عرض حول مجمع دمياط لإسالة و تصدير الغاز الطبيعي علي ساحل البحر المتوسط والذي يعد اول مشروع في مصر في مجال تصدير الغاز الطبيعي المسال واحد اهم عناصر البنية التحتية الداعمة لتعزيز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي ،وتم استعراض تطور المصنع منذ تشغيله عام ٢٠٠٥ و مراحل توقفه واعادة تشغيله مجددا ليصل اجمالي ماتم تصديره الي ٥٠٠ شحنة .

وأشاد رئيس الوزراء الروماني بمجمع دمياط و قدراته، وأكد أنه يتطلع لدراسة اوجه التعاون في مجال الغاز الطبيعي المسال في ضوء مذكرة التفاهم التي سيتم توقيعها.

وشهد اللقاء تأكيد الوفد الروماني علي اهتمام رومانيا و تطلعها لتكون شريكا استراتيجيا في نقل الغاز الطبيعي من مصر كمركز للطاقة الي شرق ووسط أوروبا.

حضر اللقاء من الوفد المرافق لرئيس الوزراء الرومانى الذى ضم السيد فلورين سباتارو وزير الاقتصاد والسيد دان دراجان وزير الدولة للطاقة، والسفير ميهاى ستيفان ستوبارو سفير رومانيا بالقاهرة والسيد آيون ستروين مدير عام شركة ترانس جاز الرومانية، ومن قطاع البترول الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ونائبه للعمليات المهندس يس محمد، إضافة إلي ماتيا كامبانياتي مدير شركة ايني الإيطالية في مصر و رئيس الإدارة المركزية لمكتب الوزير ووكيل وزارة البترول للمكتب الفني، ورئيس شركة دمياط لإسالة الغاز الطبيعي .