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بعد قليل.. رئيسا وزراء مصر ورومانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى الرومانى

الأحد، 05 فبراير 2023 05:29 م
بعد قليل.. رئيسا وزراء مصر ورومانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى الرومانى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى. 
 
 

مصر ورومانيا

مجلس الوزراء

مصطفي مدبولي

رئيس الوزراء



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