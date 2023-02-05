بعد قليل.. رئيسا وزراء مصر ورومانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى الرومانى

يفتتح الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، ونيكولاي تشوكا، رئيس وزراء جمهورية رومانيا، منتدى الأعمال المصرى الرومانى.
بعد قليل.. رئيسا وزراء مصر ورومانيا يفتتحان منتدى الأعمال المصرى الرومانىالأحد، 05 فبراير 2023 05:29 م
الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
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