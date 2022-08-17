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الأوقاف تعلن أسماء الأسر القرآنية المرشحة للتصفية الأخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية

الأربعاء، 17 أغسطس 2022 10:01 م
الأوقاف تعلن أسماء الأسر القرآنية المرشحة للتصفية الأخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية وزارة الأوقاف - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن

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أعلنت وزارة الأوقاف، عبر موقعها الإلكترونى، وصفحات الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعى أسماء الأسر الأربعة المرشحة للتصفية الأخيرة المؤهلة للمسابقة العالمية للقرآن الكريم، وهم :
الأسرة الأولى
1. فاطمة حسن مرسى عبد الله المنوفية
2. محمود حسن مرسى عبد الله المنوفية
3. أحمد حسن مرسى عبد الله المنوفية
 
الأسرة الثانية
1. أحمد غازى أحمد الزياتة الغربية
2. السيدة غازى أحمد الزياتة الغربية
3. صالح غازى أحمد الزياتة الغربية
 
الأسرة الثالثة
1. نور الدين محمد حسن محمد الرمادي البحيرة
2. زينب محمد حسن محمد الرمادي البحيرة
3. نيرة محمد حسن محمد الرمادي البحيرة
الأسرة الرابعة
1. مصطفى محمد فتحى ناصف الغربية
2. جهاد محمد فتحى ناصف الغربية
3. عايدة أحمد محمود مخلص الغربية
 
المرشحون من بين الأسر القرآنية للتصفية النهائية للمشاركة الفردية فى المسابقة العالمية، وهم:
1. أحمد شحاتة فوزى شحاتة المنوفية
2. عبد الله شحاتة فوزى شحاتة المنوفية
3. أحمد مصطفى أحمد محمود مخلص الغربية
4. عبد الفتاح عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة الغربية
5. آية عبد الحميد عبد الفتاح أبو زهرة الغربية
6. محمد حسام الدين محمود محمد دمياط
7. سعيد محمد سعد عيسى البحيرة
8. محمود أحمد محمود مخلص الغربية

الاسر القرآنية

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