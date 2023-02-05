اليوم السابع
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لموظفى إدارات الشئون الاجتماعية..

وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريبا على لغة الإشارة

الأحد، 05 فبراير 2023 04:28 م
وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريبا على لغة الإشارة وحدة الصم بالكنيسة الأسقفية تنظم تدريب على لغة الإشارة
كتب ـ محمد الأحمدى

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تنظم وحدة تعليم الصم بالكنيسة الأسقفية دورة تدريبية مجانية لتعليم لغة الإشارة المصرية لموظفى إدارات الشئون الاجتماعية ومكاتب التأهيل، بهدف تحسين التواصل مع الصم وضعاف السمع فى المجتمع، وذلك فى الفترة من 5 إلى 9 فبراير الجارى. 
 
وقالت دكتورة مارى إسحاق مديرة الوحدة: جاء هذا التدريب فى إطار سعى المركز لنشر لغة الاشارة المصرية بمختلف الهيئات الحكومية وغير الحكومية لدعم التواصل مع فئة الصم وضعاف السمع ودمجهم فى المجتمع.
 
وأضافت دكتورة مارى: بدأ اليوم باستقبال اثنى عشر موظفا من إدارات مختلفة بالتضامن، وبحضور مدير إدارة مصر القديمة علا عادل، إذ تم تعريفهم بالجمعية وتاريخ إنشائها. 
 
واختتمت دكتور مارى: تحرص الجمعية على تعليم الموظفين المحادثات الأساسية التى من الممكن أن يستخدمونها أثناء تعاملهم مع الصم بالتضامن الاجتماعى. 
 
جدير بالذكر، أن وحدة تعليم الصم تأسست سنة 1982 تحت مظلة الكنيسة الاسقفية وتم اشهارها بالشئون الاجتماعية برقم 4014 لسنة 1993.
 
 

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