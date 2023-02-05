هيئة الدواء تصدر الدليل الإرشادى للاستخدام الآمن للأنسولين

أصدرت هيئة الدواء المصرية الدليل الإرشادي الخاص بالاستخدام الآمن للأنسولين، وذلك حرصا على صحة المريض.

وكشفت هيئة الدواء المصرية الدليل الإرشادى الجديد عن أماكن حقن الأنسولين، وقالت إنه يمكن حقن الأنسولين في البطن والذراع والأرداف، ومقدمة أو جانب الفخذ.

وأضافت هيئة الدواء، أن الأنسولين يعمل بشكل أسرع عند حقنه في البطن ولا تحقن الأنسولين في مسافة 5 سم من السرة أو عند وجود أي علامات تمدد بالجلد.​​

وأشارت هيئة الدواء، إلى أنه يحقن الأنسولين في المناطق التي تعاني من جروح أو كدمات، وقد لا يصل الأنسولين المحقون في الجروح أو الكدمات إلى الجسم بشكل صحيح. ​

وأوضحت، أنه لا يحقن الأنسولين من خلال الملابس، حيث يمكن أن يؤدي الحقن من خلال الملابس إلى تلويث الإبرة وقد يؤدي إلى الإصابة بعدوى.​​

تؤكد هيئة لدواء المصرية على ضرورة تغيير مواضع الحقن من مرة لأخرى عند حقن الأنسولين، على سبيل المثال: حقن الأنسولين في مناطق مختلفة من البطن حيث يمكن أن يتسبب حقن الأنسولين في نفس المنطقة في حدوث تورم أو سماكة الجلد.​​