هطول أمطار وحالة تقلبات جوية جديدة فى الإسكندرية.. صور

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الغد، استمرار انخفاض درجات الحرارة على كافة الأنحاء، ليسود طقس بارد فى الصباح الباكر، مائل للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى شديد البرودة على جنوب البلاد.

كما تتوقع هيئة الأرصاد أن يشهد الغد سقوط أمطار متوسطة، قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى قد تغزر أحيانا على مناطق من الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء قد تغزر أحيانا على مناطق من بورسعيد ةدمياد، وفرص أمطار خفيفة على جنوب الوجه البحرى، وفرص ضعيفة لأمطار خفيفة مساء على القاهرة الكبرى، ويتكون الصقيع على المزروعات على مناطق من وسط سيناء وشمال الصعيد والوادى الجديد.

كما يشهد الغد نشاط رياح قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى ومدن القناة والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، مع وجود اضطراب في الملاحة البحرية على البحر المتوسط وسرعة الرياح من 60: 80 كم فى الساعة وارتفاع الأمواج من 4: 6 أمتار.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الإثنين: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 10 درجات، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 10 درجات، ومطروح العظمى 15 درجة والصغرى 10 درجات، وسوهاج العظمى 18 درجة والصغرى 6 درجات، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 9 درجات.