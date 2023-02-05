"نور" يلحق بشقيقه الأكبر وصديقهما فى حادث مؤلم بالزقازيق بعد 27 يوما

الشرقية - إيمان مهنى

توفي نور محمد الشرقاوي، 16 سنة، طالب بالثانوي العام، من مدينه الزقازيق، داخل العناية المركزة بأحد المستشفيات، متأثرا بإصابات لحقت به، جراء حادث مروري مروع وقع قبل 27 يوما، أدي لوفاة شقيقه الأكبر كريم وصديقهما زياد خضر .

ففي ليلة 8 يناير الماضي، شهدت الزقازيق حادث مروري أدي الي وفاة شابين وأصيب الفقيد بكسر بالجمجمة ويعاني من غيبوبة كاملة، إثر اصطدام سيارة ملاكي تقلهم بأخري نقل تقيل أعلي كوبري شرويدة ناحية جامعة الزقازيق.

تلقي مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم ثاني الزقازيق، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي تحمل أرقام "ا.و.ج 4692" واصطدامها بأخري نقل تقيل أعلي كوبري شرويدة بمدخل جامعة الزقازيق، أسفرت عن وفاة زياد خضر 19 سنة طالب بكلية الهندسة، وكريم محمد الشرقاوي 19 سنة، وأصيب شقيقه نور الشرقاوي طالب ثانوي بإصابات خطرة نقل المستشفي للعلاج، وتوفي علي إثر إصابته اليوم الأحد 5 فبراير .

وكان أعرب المحافظ الدكتور ممدوح غراب، عن خالص تعازيه ومواساتة لأسر الضحايا الكريم داعياُ المولى عز وجل، أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناتة ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما تقدم أعضاء الجهاز التنفيذي بمحافظة الشرقية بخالص العزاء والمواساة لنجلاء الفحام مدير عام إدارة القنايات التعليمية في وفاه نجلها زياد خضر .